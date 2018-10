23. Oktober 2018, 22:04 Uhr Vaterstetten Mountainbike am Bahnhof geklaut

Die Polizei sucht Zeugen eines Fahrraddiebstahls am Vaterstettener Bahnhof. Dort wurde am Sonntag zwischen 11 und 15.15 Uhr ein schwarz-weißes Mountainbike, Marke Scott, geklaut. Hinweise bitte an (08121) 9917-0.