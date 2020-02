Am Samstag gegen 22 Uhr wollten Beamte der Polizeiinspektion Poing fünf Jugendliche kontrollieren, die sich auf dem Verkehrsübungsplatz an der Johann-Sebastian-Bach Straße aufhielten. Als die Jugendlichen die Polizisten sahen, flüchteten sie alle in Richtung Carl-Orff-Straße und die umliegenden Straßen. Einer der Flüchtenden wurde kurz darauf in der Robert-Stolz-Straße gestellt. Grund für die Flucht war wohl, dass die Jugendlichen auf dem Verkehrsübungsplatz Drogen konsumiert hatten. Die Polizeibeamten stellten deutlichen Marihuana-Geruch fest und fanden mehrere abgerauchte Joints. Bei dem 15-Jährigen Münchner, den die Polizei erwischt hatte, stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest. Bei einer Durchsuchung fanden sie eine geringe Menge Ecstasy. Den Jugendlichen erwartet nun ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz. Er wurde noch in der Nacht seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Auf dem Gelände fanden die Polizisten weitere Drogen.

Die übrigen vier Jugendlichen entkamen zwar der Polizei, ließen aber bei ihrer Flucht zwei Fahrräder zurück. Die Polizei ruft insbesondere Eltern dazu auf, sich zu melden, wenn sie bemerken, dass einem ihrer Kinder das Fahrrad fehlt. Auch auf Hinweise von Zeugen hofft die Polizei Poing, sie sollen sich unter Telefon ( 08121)9917-0 melden.