11. April 2019, 21:52 Uhr Vaterstetten Lästern und schwärmen

Um allerhand Lästereien und amouröse Verwicklungen geht es derzeit bei der Brettlbühne Vaterstetten: Die Laientheatertruppe zeigt in der Alten Post in Parsdorf "Der Sauna-Gigolo", eine Komödie von Andreas Wening. An diesem Wochenende gibt es nochmals zwei Vorstellungen des Stücks: am Freitag und Samstag, 12./13. April, um 20 Uhr, Einlass ist von 18.30 Uhr an. Für das leibliche Wohl sorgt das Team der Alten Post. Karten für zwölf Euro gibt es im Vorverkauf bei der Papeterie Löntz in Baldham unter (08106) 67 69 oder bei Regisseurin Anna Drescher unter (0176) 84 43 71 40.