7. Februar 2019, 22:11 Uhr Vaterstetten Kunst mit Kindern

Die Pinakothek der Moderne mit dem Nachwuchs erleben kann man nun mit der VHS Vaterstetten. Diese bietet für Familien mit Kindern ab sechs Jahren am Sonntag, 17. Februar, einen Rundgang durch das Museum mit Petra Rhinow an. Die Veranstaltung dauert von 15 bis 16.30 Uhr. Die Führung kostet für Erwachsene zehn Euro, für Kinder acht Euro. Der Museumseintritt beträgt am Sonntag einen Euro, Kinder zahlen nichts. Anmeldungen sind noch möglich über die VHS unter (08106) 35 90 35 oder www.vhs-vaterstetten.de.