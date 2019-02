5. Februar 2019, 22:16 Uhr Vaterstetten Kreative Ausflüge

Die Ausstellung von Gertraud Winkler bei der Vaterstettener VHS wird nicht, wie fälschlicherweise angekündigt, am Donnerstag eröffnet, sondern bereits an diesem Mittwoch, 6. Februar, um 19 Uhr. "Ausflüge" lautet der Titel, zu sehen gibt es Kleines, Feines, Altes, Neues, Klassisches und Experimentelles aus den vergangenen 15 Jahren. Die Kunsterzieherin und Illustratorin Gertraut Winkler arbeitet seit 1992 als Kunstdozentin an der VHS Vaterstetten. Wann immer es ihre Zeit zulässt, unternimmt sie Ausflüge in die Malerei oder zeichnet. Auch im wörtlichen Sinne fliegt sie gerne aus, um auf Reisen kreativ zu sein. Die Ausstellung im VHS-Bildungszentrum, Baldhamer Straße 39, ist zu den üblichen Öffnungszeiten zugänglich: montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr, montags bis donnerstags auch von 16 bis 19 Uhr. Sie endet am 28. Juni.