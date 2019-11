"Lies nie ein Buch, das noch kein Jahr alt ist", diese Weisheit geht auf Ralph Waldo Emerson zurück. Knapp 137 Jahre nach seinem Tod, scheint man sich in Vaterstetten auf den amerikanischen Philosophen und Schriftsteller zu besinnen, ein neues Angebot soll alten Büchern zu ihrem Recht verhelfen. Konkret geht es um einen sogenannten "offenen Bücherschrank", was eigentlich selbsterklärend ist: An einem öffentlich zugänglichen Ort soll ein vor Wind und Wetter geschützter Bücherschrank die Vaterstettener zum Tauschen von Literatur animieren.

Beantragt hatte dies die SPD-Gemeinderatsfraktion, im Kulturausschuss gab es dafür nun viel Lob und keine einzige Gegenstimme. Was nicht bedeutet, dass vor der Abstimmung nicht eifrig diskutiert worden wäre. Die meisten Redner lobten die Idee, die zustande kam, weil das Büchertauschregal am Wertstoffhof vor einiger Zeit wegen Überlastung der Einrichtung abgeschafft wurde. Einige Bücher sind dennoch dem Altpapiercontainer entgangen, berichtete Bürgermeister Georg Reitsberger (FW), er habe im vergangenen Monat die Bücher vom Wertstoffhof gerettet und bei sich eingestellt, sie sollen dem nächsten Kirchenflohmarkt gespendet werden. Die meisten übrigen Gebrauchtbücher befinden sich offenbar derzeit im offenen Haus der Awo, wo es ebenfalls eine Büchertauschgelegenheit gibt. Mehrere Kartons an Neuzugängen habe man verzeichnet, seit der Wertstoffhof seine Bücherbörse geschlossen habe, so OHA-Leiterin Edith Fuchs (CSU).

Ganz anderer Natur war der Einwand von Manfred Schmidt (FBU/AfD), er sei zwar für den offenen Bücherschrank, störe sich aber an einem Passus in dem Antrag. Dort wird vorgeschlagen, dass ehrenamtliche Bücherschrank-Paten sich um die Tauschregale kümmern, außerdem sollten sie "fragwürdige Inhalte wie extremistische und rassistische Schriften entfernen". Was für jeden guten AfD-Parteigenossen natürlich eine Steilvorlage ist: Es folgte eine mehrminütige, aus den üblichen AfD-Wortstanzen, wonach man ja bald gar nichts mehr sagen - oder lesen - darf, zusammengesetzte Rede, die das übrige Gremium mit wahlweise Erheiterung oder rollenden Augen zur Kenntnis nahm.

Man könne den Passus auch gerne streichen, sagte schließlich Cordula Koch (SPD). Es wisse doch jeder, was nicht in so ein öffentlich zugängliches Angebot gehöre, ergänzte Reitsberger, "Pornografie zum Beispiel". Auch Schmidt zeigte sich offen für zumindest leichte Einschränkungen der Meinungsfreiheit: "'Mein Kampf' soll nicht rein." Was im übrigen offenbar nicht alle Vaterstettener so sehen, jedenfalls laut Erfahrung von Fuchs: Denn tatsächlich habe sie eben jenes Buch einmal aus dem OHA-Tauschregal entfernt, allerdings sei so etwas in den fünf Jahren, in denen das Angebot bereits besteht, genau einmal vorgekommen.

Der Referent des Bürgermeisters, Georg Kast, schlug vor, sich von der Gemeindebücherei beraten zu lassen. "Wir nehmen eben die Bücher, die auch in einer öffentlichen Bibliothek zu haben wären." Die Verwaltung habe auch schon einige Überlegungen angestellt, wo und in welcher Form ein solcher offener Bücherschrank umgesetzt werden könne. Die Vorschläge reichten von ausgedienten "Stummen Zeitungsverkäufern" bis zu umgebauten Bushaltestellen. Auch die Idee der SPD, eine ehemalige Telefonzelle am Baldhamer Marktplatz aufzustellen, soll geprüft werden. Und es gab auch schon das erste Angebot für eine Bücherspende: Renate Will (FDP) sprach sich für mindestens zwei offene Bücherschränke aus "das wird ganz sicher toll frequentiert" und stellte - ganz im Sinne von Emerson - die Krimisammlung ihres verstorbenen Mannes in Aussicht.