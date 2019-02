8. Februar 2019, 21:46 Uhr Vaterstetten Geparktes Auto großflächig verbeult

Die Polizei Poing ermittelt in einem weiteren Fall von Fahrerflucht. Diese ereignete sich am Freitagmorgen zwischen 9.30 und 10.30 Uhr vor einem Sportgeschäft in der Baldhamer Karl-Böhm-Straße. Dort stand ein roter Golf. Ein vermutlich schwarzes Fahrzeug beschädigte nahezu die gesamte rechte Seite des geparkten Autos. Neben großflächigen Kratzern wurde auch das Blech stark eingedrückt. Da der Schaden deutlich sichtbar war, nimmt die Polizei an, dass ihn der unbekannte Fahrer bemerkte und sich vorsätzlich entfernte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 08121/9917-0 zu melden.