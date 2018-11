29. November 2018, 22:05 Uhr Vaterstetten Freudvolle Stimmen

Was wäre die Weihnachtszeit ohne den berührenden Gesang freudvoller Kinderstimmen? Die Musikschule Vaterstetten lädt am Sonntag, 2. Dezember, um 17 Uhr zu einem besinnlichen Konzert des Kinderchors Crescendo in die evangelische Kirche in Baldham ein. Matthias Gerstner hat mit seinen etwa 30 Chorkindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren neben besinnlicher Adventsmusik das Weihnachtsmusical "Der schwarze Hirte" von Wolfgang Teichmann einstudiert.

Der Eintritt ist frei.