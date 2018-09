17. September 2018, 22:08 Uhr Vaterstetten Fremde Sitten und Gebräuche

Andere Kulturen implementieren auch immer unterschiedliche Wahrnehmungen und Geschmäcker. Sie beruhen auf sinnlicher Erfahrung und sind geprägt von der jeweiligen Sozialisation. Ulrike Reisach, Professorin an der Hochschule Neu-Ulm, Mitglied des Vorstands der VHS Vaterstetten und Autorin, wird am Donnerstag, 27. September, um 19.30 Uhr im Vaterstettener Bildungszentrum mit einem Vortrag darüber das Semester eröffnen. Zuvor, von 19 Uhr an, gibt es einen Wahrnehmungsparcours, in dem es um ungewohnte, fremde Geruchs- und Geschmacksempfindungen geht, Schönheitsideale, Musikgeschmäcker, aber auch Gesundheits- oder Qualitätsvorstellungen. Der Eintritt ist frei um Anmeldung unter (08106) 35 90 35 oder www.vhs-vaterstetten.de wird gebeten.