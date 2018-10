22. Oktober 2018, 21:54 Uhr Vaterstetten Französische Komödie

Am Mittwoch, 24. Oktober, veranstaltet der Allauch-Verein wieder einen Filmabend. Gezeigt wird "Ein Dorf sieht schwarz" aus dem Jahr 2016 (auf Französisch mit deutschen Untertiteln). Der Film spielt im Jahr 1975 in einem Dorf in Nordfrankreich und erzählt von den Erfahrungen eines jungen Arztes aus Zaïre, der sich mit seiner Familie in der Provinz niederlässt. Die Dorfbewohner hatten noch nie einen Farbigen unter sich... Die Veranstaltung im Clubraum der Pfarrei Maria Königin, Brunnenstraße 1 in Baldham, beginnt um 19.45 Uhr. Der Eintritt ist frei, Getränke und Quiches gibt es gegen einen Unkostenbeitrag.