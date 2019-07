15. Juli 2019, 22:00 Uhr Vaterstetten Falsche Polizisten am Telefon

Bei der Polizei in Poing haben sich am Sonntag erneut ältere Vaterstettener gemeldet, die von falschen Polizeibeamten angerufen worden sind. In beiden Fällen meldete sich zunächst eine Frau von der "Polizeibehörde" und berichtete von der Festnahme bulgarischer Einbrecher. Diese hätten eine Liste bei sich geführt, auf der sich auch die Namen der Angerufenen befänden. Im weiteren Verlauf befragte die falsche Polizistin die Senioren nach Vermögen und Konten. Während im zweiten Fall die Angerufene das Gespräch sofort beendete, machte der Erstangerufene detailliertere Angaben. In diesem Fall waren Beamte der Polizei Poing allerdings bereits vor Ort, als später ein männlicher, ebenfalls angeblicher, Polizeibeamter erneut anrief. Er beendete das Gespräch, als er bemerkte, dass die richtige Polizei zugegen war. Diese bittet, bei ähnlichen Anrufen sofort aufzulegen und die örtliche Polizei unter Telefon (08121/991-70) zu informieren.