Einbrecher sind am Montagabend zwischen 17.30 und 19.45 Uhr über ein eingeworfenes Kellerfenster in eine Doppelhaushälfte an der Beethovenstraße eingedrungen. Anschließend wurde das Haus nach Schmuck und Bargeld durchsucht. Der oder die Täter erbeuteten Gegenstände im Wert von etwa 200 Euro. Nun hofft die Polizei in Poing auf Hinweise von Zeugen. Diese sollen sich unter Telefon (08121) 99 17-0 melden.