Etwas üppigere Beute hätte sich wohl ein Einbrecher erhofft, der im Laufe der Woche in ein unbewohntes Einfamilienhaus an der Hochwaldstraße in Baldham eingestiegen ist. Wie die Polizei mitteilt, gelangte der Unbekannte über das schwer einzusehende Grundstück an die Balkontüre im ersten Stock und drang hier in das Gebäude ein. Der Einbrecher durchsuchte das gesamte Anwesen, fand jedoch laut Polizei nur ein paar unbedeutende Modeschmuckstücke. Der Beuteschaden beläuft sich somit auf nur etwa 50 Euro, der Sachschaden am Fenster und einer Tür beträgt hingegen etwa 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Poing, Telefon (08121)99170, entgegen.