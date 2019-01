15. Januar 2019, 16:21 Uhr Vaterstetten Bus rammt Garage: Stromausfall und 50 000 Euro Schaden

Bei dem Unfall in Vaterstetten wird glücklicherweise niemand verletzt - die Folgen sind dennoch gravierend.

Einen Stromausfall hat am Montag gegen 15 Uhr ein Unfall in der Vaterstettener Dorfstraße zur Folge gehabt. Laut Polizei kam einem Linienbus ein Lkw entgegen, der ein am Straßenrand geparktes Auto überholte und so auf die Gegenfahrbahn geriet.

Der Busfahrer muste nach rechts ausweichen, geriet dabei aufgrund der Witterungsverhältnisse von der Fahrbahn ab und rutschte in eine Garage. Der Lkw-Fahrer wich ebenfalls nach rechts aus und beschädigte einen Stromkasten - dadurch wurde der Stromausfall in dem Ortsteil ausgelöst.

Die Fahrer blieben unverletzt, Fahrgäste befanden sich zu dem Zeitpunkt nicht im Bus. Der Strom floss nach einer Stunde wieder, die Dorfstraße wurde durch die Feuerwehr Vaterstetten an dieser Stelle für etwa zwei Stunden komplett gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Der Sachschaden beträgt laut Polizei insgesamt etwa 50 000 Euro.