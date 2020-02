Rauch, der aus dem Schilf am Ufer des Wasserspielplatzes aufstieg, hat am Donnerstagnachmittag einen Anwohner alarmiert. Es stellte sich heraus, dass ein elfjähriger und ein zwölfjähriger Bub aus dem Landkreis gezündelt hatten und die Blätter des Schilfs dadurch anfingen zu kokeln. Die glimmenden Schilfblätter wurden von den Buben im Wasser ausgetreten. Allerdings muss wohl ein Windstoß das Schilf erneut zum Rauchen gebracht haben, weshalb es deshalb daraufhin von der Freiwilligen Feuerwehr Vaterstetten fachmännisch und endgültig gelöscht wurde. Die Buben wurden "nach einem erzieherischen Gespräch an die Eltern übergeben", wie die Polizei Poing mitteilt. Das Landratsamt wird über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.