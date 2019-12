Großes Glück haben am 9. April Bauarbeiter in Vaterstetten. Bei Arbeiten am neuen Wohngebiet Vaterstetten Nordwest stößt ein Bagger auf einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. Der ist zum Glück bereits so verrottet, dass er nicht mehr explodieren kann. Brandgefährlich ist das Ding trotzdem noch, weshalb es von Bombenexperten geborgen und anschließend auf einer anliegenden Wiese kontrolliert gesprengt wird.