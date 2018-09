2. September 2018, 22:20 Uhr Vaterstetten Betrunkener flüchtet vor der Polizei

Das Weite gesucht haben ein 45-jähriger Mann und sein Beifahrer, als sie am Samstag gegen 2.20 Uhr in der Rossinistraße in eine Verkehrskontrolle gerieten. Sie sprangen aus dem Auto und liefen davon. Der Beifahrer wurde kurz darauf gestellt, ihm wird allerdings auch nichts vorgeworfen. Der 45-Jährige kam 15 Minuten später zu seinem Auto zurück, dabei wurde den Beamten schnell der Grund für die Flucht klar: Er war betrunken. Nun erwartet ihn eine Anzeige.