Betrunken am Steuer

Ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro kommt auf einen 25-jährigen Autofahrer zu, der am Mittwoch gegen 0.40 Uhr von der Polizei in Weißenfeld kontrolliert wurde. Es stellte sich nämlich heraus, dass er 0,66 Promille Alkohol im Blut hatte. Seine Weiterfahrt wurde unterbunden.