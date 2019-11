"Von der Wunderkammer bis zu den Museen der Moderne": So lautet der Titel eines VHS-Vortrags am Dienstag, 12. November, um 19 Uhr. Überall schießen Aufsehen erregende Museumsbauten aus dem Boden. Sei es das Guggenheim Museum in Bilbao, das Jüdische Museum in Berlin, das Kunsthaus in Graz, die Pinakothek der Moderne oder die Brandhorst-Sammlung in München - die Gebäude finden stets ebenso viel öffentliches Interesse wie die darin ausgestellte Kunst. In ihrem Vortrag im VHS-Bildungszentrum in der Baldhamer Straße 39 stellt die Dozentin Renate Gassenmeier die berühmtesten Museen unserer Zeit vor.

Anmeldungen sind noch möglich über die VHS Geschäftsstelle telefonisch unter (08106) 35 90 35 oder online unter www.vhs-vaterstetten.de, die Kursnummer lautet 3316. Der Vortrag läuft auch über die Vortragskarte der VHS.