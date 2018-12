19. Dezember 2018, 21:52 Uhr Vaterstetten Barockensemble zu Gast

Das Münchner Barockensemble Asam Classical Soloists konzertiert am Freitag, 21. Dezember, erstmals in Baldham. Zusammen mit der kubanisch-amerikanischen Mezzosopranistin Alexandra Urquiola und der Geigerin Verena-Maria Fitz vom Bayerischen Staatsorchester präsentiert das Ensemble unter der Leitung seines Gründers Ingmar Beck am Cembalo in der evangelischen Petrikirche ein abwechslungsreiches Programm unter dem Titel "Il concerto natale". Neben Vivaldis berühmtem Violinkonzert "Der Winter" steht das stimmungsvolle Weihnachtskonzert von Corelli auf dem Programm. Außerdem singt Alexandra Urquiola, Stipendiatin der San Francisco Opera und der Metropolitan Opera, Ausschnitte aus Händels Messias und so virtuose wie intime Arien aus Vivaldis Opern. Karten zu 20 Euro gibt es beim Buchladen in Vaterstetten, sowie bei der Papeterie Löntz und der AP-Buchhandlung in Baldham, bei Schreibwaren Lois in Neukeferloh, bei Schreibwaren Willerer in Haar und ab 19 Uhr an der Abendkasse in der Baldhamer Petrikirche.