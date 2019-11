Eine 49-jährige Frau aus Vaterstetten hat sich am Mittwoch bei einem Unfall schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wollte sie in eine Tiefgarage einfahren und stieg zum Aufsperren des Tores aus ihrem Pkw, ohne die Handbremse anzuziehen. So rollte das Auto die Abfahrt hinunter. Als sie versuchte in ihr Auto zu springen, stürzte sie so schwer, dass sie stationär in ein Krankenhaus kam.