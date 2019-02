4. Februar 2019, 22:03 Uhr Valentin Winhart Bewegte Motivationsbilder

Die Grafinger Aktionsgruppe möchte mit Videos dazu ermuntern, für das Volksbegehren zu unterschreiben

Interview von Johanna Feckl , Grafing

Valentin Winhart hat zusammen mit dem Filmproduzenten Michael Springer vier Filme inszeniert, mit denen sie Bürgern einen Gang zum Rathaus nahe legen wollen. Bis zum 13. Februar kann man dort noch für das Volksbegehren "Artenvielfalt - Rettet die Bienen!" unterschreiben. Als Fotodesigner arbeitet Winhart an verschiedenen fotografischen und filmerischen Projekten - dass sich mal alles um Bienen dreht, war für ihn neu. Wie es dazu kam, erzählt der 30-jährige Straußdorfer im Interview mit der SZ.

SZ: Herr Winhart, in einem der Filme erklärt eine Frau, weshalb sie für das Volksbegehren unterschreibt: Weil sie möchte, dass Naturschutz in die Lehrpläne der Schulen aufgenommen wird. In der Gesetzesvorlage steht diese Forderung gleich an zweiter Stelle - am meisten Diskussion gibt es aber bei den vielen Forderungen, die sich an die Landwirte richten. Warum haben Sie sich trotzdem dazu entschieden, in dem Video den Bildungsaspekt zu thematisieren?

Valentin Winhart: Wir saßen als Team zusammen und haben überlegt, welche der Forderungen aus dem Gesetzesentwurf für uns am wichtigsten sind und wo wir vielleicht auch schon Ideen haben, wie man das filmerisch umsetzen könnte. Wir waren uns einig: Dass Naturschutz und Landschaftspflege im Schulunterricht behandelt wird, ist sehr wichtig. Ich habe das Gefühl, dass das in der Diskussion um das Volksbegehren leider etwas untergeht - und dabei ist das aber ja einer der Knackpunkte!

Ein Knackpunkt wofür?

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist etwas unglaublich Elementares. Vor allem in Städten haben Kinder oft nur wenig Bezug zur Natur. Man braucht aber einen Bezug zu etwas, um es überhaupt verstehen zu können. Genau da, beim Verstehen darüber, wie die Natur funktioniert, fängt der Naturschutz an!

Sie und Michael Springer, der eine Filmproduktion in Ebersberg führt, waren die federführenden Akteure bei der Umsetzung der Videos. Wie kam es denn zu diesem kleinen Filmprojekt?

Vor ungefähr zweieinhalb Wochen gab es in Grafing das erste Aktionstreffen zum Volksbegehren. Daraufhin hat sich dann schnell eine Ortsgruppe gegründet, und innerhalb dieser haben sich dann mehrere Teams herausgebildet: Die Rathaushelden, die Passanten informieren, ein Plakatteam und ein Medienteam. Da Michael und ich beide im Filmbereich arbeiten, war es natürlich naheliegend, dass wir in der Mediengruppe mithelfen werden.

Kannten Sie beide sich denn vor der Zusammenarbeit an den Motivationsfilmchen?

Wir kannten uns vom Sehen, aber richtig kennengelernt haben wir uns erst jetzt. Michael ist ja ein alter Hase in dem Geschäft, er arbeitet schon seit 30 Jahren in der Film- und Medienbranche.

Und wie viele Leute waren insgesamt an den Filmen beteiligt?

Bei den Besprechungen vorab waren wir zu acht, beim Dreh selbst dann zu fünft.

Keines der Videos dauert mehr als 60 Sekunden - das klingt erst einmal nach nicht viel. Hielt sich der Aufwand also in Grenzen?

Das war gar nicht mal so wenig Arbeit (lacht). Wir haben erst einmal Ideen gesammelt und Konzepte entworfen. Dann mussten wir wegen der Requisiten schauen: Was haben wir? Was brauchen wir? Wir sind ja alle berufstätig, zwei aus unserer Gruppe gehen noch zur Schule, deshalb hat sich die Arbeit auf das Wochenende konzentriert. An einem Samstag waren wir von 9.30 bis 19 Uhr unterwegs. Michael und ich haben uns dann gleich am nächsten Tag getroffen und etwa fünf Stunden am Material geschnitten - davor haben wir noch alleine Material gesichtet. Am nächsten Tag dann Korrekturen. Nach der Besprechung in der großen Gruppe kamen noch ein paar Wünsche, also ein weiteres Mal korrigiert. Zwei Wochen Zeit ist wirklich wenig Zeit für all das!

Das klingt, als ob Sie alle sich ziemlich in das Projekt hineingehängt haben!

Ach na ja, wir haben von Anfang an gesagt: Was wir schaffen, das schaffen wir. Und so war es dann auch. Eigentlich hätten wir noch mehr Filmmaterial gehabt. Aber das war beim Drehen zeitlich alles so eng, mir hat das Material nicht so gut gefallen - also haben wir es eben weggelassen. Es ist ja so: Die Länge eines Films sagt oft nichts über den Aufwand, der dahinter steckt! Ein Dokumentarfilm etwa, der hauptsächlich aus Interviewsequenzen besteht, geht meistens schneller, als wenn man sich - wie es bei uns der Fall war - erst einmal darum kümmern muss, eine Gasmaske aufzutreiben oder rote Bete aus dem eigenen Garten erntet und kocht, um Kunstblut zu haben.

Das Rote-Bete-Kunstblut taucht in dem Film auf, in dem eine Biene - oder vielmehr ein Mensch im Bienenkostüm - auf dem OP-Tisch liegt, umgeben von Ärzten, die augenscheinlich versuchen, das Leben des Tiers zu retten. Der Clip endet, bevor man sieht, wie es ausgeht: Überlebt die Biene?

Wir sind diejenigen, die es in der Hand zu haben - deswegen haben wir das Ende in dem Film auch offen gelassen! Es liegt an uns, wie wir mit der bedrohten Situation der Biene umgehen. Und damit meine ich nicht nur das Volksbegehren. Gesetze sind die eine Sache, aber es ist genauso das Bewusstsein wichtig, dass jeder einzelne etwas tun kann und nicht nur die Landwirte. Das finde ich am Volksbegehren schade: Man hat es vermasselt, die Bauern von Anfang an mit ins Boot zu holen. Die tragen ja nicht die Alleinschuld, denn es fängt im eigenen Garten und Kaufverhalten schon an.

Die Motivationsfilme der Grafinger Aktionsgruppe findet man bei Youtube unter den Accounts "Topinambur" und "Mikasfilm" beziehungsweise folgenden Links: https://youtu.be/1keomfBXbcA; https://youtu.be/UvXwJtp5v6Q; https://youtu.be/tHVNg2tFH9s