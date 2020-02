Ein Kraftfahrer, der im Januar 2018 versucht hat, einen Spielsalon im Gewerbegebiet von Markt Schwaben auszurauben, ist am Montag vor dem Landgericht München II wegen versuchten schweren Raubes zu vier Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden. Wegen seines Drogenkonsums ordneten die Richter der 2. Strafkammer die Unterbringung des 42-Jährigen in einer Entziehungsanstalt an. Ursprünglich hatte das Gericht eine Entscheidung für diesen Freitag angekündigt.

In den frühen Morgenstunden des 19. Januar 2018 hatte der Angeklagte eine Angestellte des Spielsalons überwältigt, sie mit einer Pistole bedroht und gedrängt, ihm den Safe zu öffnen. Die Angestellte war völlig hilflos, da sie sich zum Zeitpunkt der Tat allein mit dem Kraftfahrer in dem Spielsalon befand. Nachdem der 42-Jährige die Frau in seine Gewalt gebracht hatte, gelang es dieser dennoch, sich loszureißen und Alarm auszulösen. Der Kraftfahrer war daraufhin geflohen und hatte sich vor einem Großaufgebot an Polizei in seinem Pkw versteckt, den er im Gewerbegebiet vor der Tat abgestellt hatte. Bei der Urteilsbegründung ging die Vorsitzende Richterin zugunsten des Kraftfahrers davon aus, dass er sich mit einer Softairpistole bewaffnet habe, die Tat lange zurück liegt und er schon zum Prozessauftakt ein umfassendes Geständnis ablegt hat. Außerdem wertete die Richterin die dilettantische Vorgehensweise zugunsten des 42-Jährigen. Der Kraftfahrer hatte sich nicht maskiert. Seine Tat wurde von mehreren Videokameras gefilmt. Zu seinen Lasten wertete die Kammer die zahlreichen Vorstrafen.