29. Juli 2019, 21:39 Uhr Ursache bislang noch unklar Strohanhänger gerät in Brand

Ein Anhänger mit Stroh ist am Montagmorgen vor dem großen Schweinestall in Baumhau in Brand geraten. Ein Übergreifen auf den Stall, in dem 600 Tiere untergebracht sind, konnte aber durch Feuerwehren aus mehreren Gemeinden verhindert werden. Nach Angaben der Polizei hatte der Landwirt die Fuhre mit Stroh in der Nacht von Freitag auf Samstag vor dem Stall abgestellt. Am Montagmorgen gegen 4.45 Uhr bemerkte er, dass das Stroh in Brand geraten war. Laut Polizei ist die Ursache bisher unbekannt. Ein technischer Defekt werde ausgeschlossen. Möglich wäre, dass es sich um Selbstentzündung gehandelt habe. Der Schaden am Anhänger wird auf 10 000 Euro geschätzt, der am Stroh auf 1000 Euro.