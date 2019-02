1. Februar 2019, 21:58 Uhr Unversperrte Tür Bettler im Hausflur

Eine unliebsame Begegnung hatte am Freitagvormittag eine Zornedingerin in ihrem Haus in der Bucher Straße: Sie telefonierte in ihrem Büro, als ein unbekannter Mann durch die unversperrte Haustür eintrat. Der Mann war wohl davon ausgegangen, dass niemand zuhause ist. Beim Anblick der Dame flüchtete er, wie die Polizei mitteilte. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifen konnte der Mann festgenommen werden. Es handelt sich um einen 25-Jährigen, der als Bettler von Haus zu Haus zog und sich offenbar durch nicht verschlossene Haustüren Zutritt verschaffen wollte. Die Polizei appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, die Türen auch tagsüber abzusperren.