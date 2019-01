9. Januar 2019, 21:53 Uhr Unterstützung für Polizei Sicherheitswacht beginnt mit Rundgängen

Die Ausrüstung ist komplett, die Ausweise sind fertig - nun kann die neue Sicherheitswacht in Poing ihre Arbeit aufnehmen. An diesem Donnerstag sollen die Rundgänge nach Angaben von Helmut Hintereder, Chef der Polizeiinspektion Poing, beginnen. Wie häufig die ehrenamtlichen Unterstützer der Polizei unterwegs sein werden, muss sich erst noch zeigen. Ziel sei, so Hintereder, dass jedes der fünf Mitglieder der Sicherheitswacht fünf bis sechs Stunden monatlich im Einsatz ist.

Die Angehörigen der Sicherheitswacht sollen im Gemeindebereich vor allem dem Vandalismus und der Straßenkriminalität entgegenwirken. Ziel sei auch, das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger zu verbessern, hieß es bei der Gemeinderatsberatung im Juni 2018, als die Einführung beschlossen wurde. Das Interesse in der Bevölkerung, als Ehrenamtlicher die Polizei zu unterstützen, war groß: Zwölf Bewerber hatten sich bei der Polizei gemeldet, fünf von ihnen - zwei Frauen und drei Männer - wurden letztlich ausgewählt. Sie haben sich schon seit Oktober auf ihre neue Aufgabe vorbereitet. Bei der Ausbildung sollten die Freiwilligen vor allem lernen, wie sie ihre eigenen Befugnisse taktisch und psychologisch richtig anwenden. Die Grundzüge der Eigensicherung, eine Erste-Hilfe-Ausbildung, Informationen zum Straf- und Waffenrecht und die Einweisung in die Ausrüstungsgegenstände standen ebenfalls auf der Agenda.