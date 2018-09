10. September 2018, 22:29 Uhr Unterstützung vom Landrat Bahnlärm wird Landkreis-Thema

Umweltausschuss diskutiert Ende September über Resolution

Im Landkreis werden die Forderungen nach einem besseren Lärmschutz an der Bahn immer lauter, nun hat Landrat Robert Niedergesäß (CSU) Unterstützung signalisiert: Das Thema Bahnlärm soll bereits auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Umweltausschusses des Kreistags am 26. September gesetzt werden. "Ich möchte, dass auch der Kreistag eine Bahnlärm-Resolution gemäß den jüngsten Gemeinderatsbeschlüssen verabschiedet. Noch im Herbst soll es auch ein erstes öffentliches Hearing im Landratsamt geben, um die betroffenen Gemeinden mit Vertretern aus der Politik, dem Verkehrsministerium und der Bahn zu vernetzen und gemeinsam die nächsten Schritte zu vereinbaren - nur gemeinsam sind wir stark", so Niedergesäß in einer aktuellen Pressemitteilung aus dem Landratsamt.

Die Gemeinderäte in Vaterstetten, Zorneding und Kirchseeon hatten in den Wochen zuvor Resolutionen verabschiedet, in denen sie fordern, dass die Bahnstrecke Richtung Rosenheim wie eine Neubaustrecke behandelt wird und entsprechenden Lärmschutz bekommt. Denn schon heute ist die Strecke stark befahren, der Verkehr wird aber noch zunehmen, wenn voraussichtlich im Jahr 2026 der Brenner-Basistunnel eröffnet ist, für den die Gleise durch den Landkreis eine Zulaufstrecke sind. "Der Bahnlärm wird viel früher deutlich ansteigen, weil durch die Lkw-Blockabfertigung der Österreicher auf der Inntalautobahn großer Handlungsbedarf besteht. Hierzu sieht die Bayerische Staatsregierung bereits kurzfristig Möglichkeiten, die Zugkapazität unserer Bahnstrecke um 100 weitere Güterzüge täglich zu erhöhen. Ich befürchte, dass sich damit die Zahl Güterzüge gegenüber heute bereits in drei bis vier Jahren verdoppeln dürfte", sagte der Zornedinger FDP-Politiker Peter Pernsteiner, der auch der Arbeitsgruppe Bahnlärm des Zornedinger Gemeinderats angehört, bei einem Treffen mit dem Landrat sowie Susanne Höpler vom Arbeitskreis Bahnlärm Kirchseeon. Höpler und Pernsteiner betonten bei der Zusammenkunft auch, dass sie noch mehr Mitstreiter suchen wollen. Sie haben nach eigenen Angaben bereits Kontakt mit Otto Steinberger, dem Bezirksausschussvorsitzenden von Trudering-Riem, und Gabriele Müller, der Bürgermeisterin von Haar, aufgenommen. Auch ein Termin mit Hans Fent, dem Bürgermeister von Aßling, steht an.