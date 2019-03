3. März 2019, 21:39 Uhr Unterstützung für Projekte Willkommene Finanzspritze

Stiftung der Kreissparkasse Ebersberg schüttet 19 500 Euro an regionale Einrichtungen aus

Sechs regionale Einrichtungen können Anschaffungen tätigen, die sie sich sonst vielleicht nicht leisten könnten. Ermöglicht hat das die Stiftung der Kreissparkasse Ebersberg: Zuwendungen in Höhe von insgesamt 19 500 Euro gingen in den Landkreis. Die offizielle Übergabe fand jetzt im Hermann-Beham-Saal des Landratsamtes statt.

Obwohl der Übergabetermin jedes Jahr stattfindet, ist er trotzdem etwas Besonderes und heutzutage nicht selbstverständlich, wie die Kreissparkasse in einer Pressemitteilung unterstreicht. Denn das Stiftungsvermögen erwirtschafte seit Jahren keine nennenswerten Zinserträge, sodass regelmäßige Ausschüttungen nur mit finanzieller Unterstützung der Kreissparkasse möglich seien. Stiftungsvorstand Landrat Robert Niedergesäß zeigte sich dankbar für die Unterstützung der sechs Einrichtungen. Auch für das laufende Jahr hat die Kreissparkasse der Stiftung zusätzliche Mittel in Aussicht gestellt. Ebersbergs Bürgermeister Walter Brilmayer nahm die mit 4000 Euro größte Einzelzuwendung entgegen. Der Betrag wurde für den Ausstellungs- und Dokumentationskatalog "Kurt Heuser" verwendet. Die Musikschule Vaterstetten freute sich über 3500 Euro für die Anschaffung eines Anhängers für den Transport von Musikinstrumenten zu Veranstaltungen.

Menschen mit einer Behinderung finden bei der Regenbogen Arbeit GmbH eine Beschäftigung. Mit 3000 Euro kann dort nun ein wichtiges Etikettier-Terminal für die Gemüseverarbeitung finanziert werden. Der Turnverein von 1895 Markt Schwaben investiert seine Zuwendung von 3000 Euro in den Erwerb diverser Sportgeräte und eines Sportschranks. "Landkreis Ebersberg inklusiv!" So heißt die Messe für und mit Menschen mit Unterstützungsbedarf. Die Organisatoren freuen sich hierfür über 3000 Euro Unterstützung. Weitere 3000 Euro gingen außerdem an den Förderverein des Gymnasiums Kirchseeon für ein Projektseminar, das sich mit dem Abgeordneten des ersten bayerischen Landtages Anton von Hofstetten aus Moosach beschäftigte.

Die Stiftung der Kreissparkasse Ebersberg ist die jüngste von insgesamt vier Stiftungen der Kreissparkasse. Gemeinsam mit der Kreissparkasse selbst beträgt das Engagement für gemeinnützige Projekte und Maßnahmen in den Landkreisen München, Starnberg und Ebersberg rund 1,4 Millionen Euro jährlich.