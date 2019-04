2. April 2019, 21:49 Uhr Unterstützung für Poing Vaterstettener SPD für Expressbus-Initiative

Einen Expressbus zwischen Poing und der Messestadt Ost will die Gemeinde Poing einführen. Nun bekommen die Poinger Unterstützung aus der Nachbargemeinde Vaterstetten. Die SPD hat nun den Antrag gestellt, dass der dortige Gemeinderat die Initiative unterstützt, von der auch die Gemeinde durch die Linienführung durch Neufarn, Parsdorf und Weißenfeld profitieren würde. Die Verwaltung soll nach dem Willen der Sozialdemokraten beauftragt werden, "sich aktiv in die gemeinsamen Planungen der Gemeinde Poing, des Landkreises Ebersberg und des MVV einzubringen, um darin die Belange der Gemeinde Vaterstetten zu vertreten". Auch die Auswirkungen auf die bestehenden Buslinien sollen dabei untersucht werden. Der Antrag wird in der Sitzung am Donnerstag behandelt.