"Des werd scho no", heißt das Titellied der neuen CD des bayerischen Liedermachers Roland Hefter. Der Münchener erzählt darauf Geschichten aus der Mitte des Lebens, wie wir sie alle kennen. Bekannt ist er auch durch seine Zusammenarbeit mit Monika Gruber, durch die Drei Männer nur mit Gitarre sowie die Isarrider. An diesem Donnerstag, 19. September, tritt Hefter im Unterbräu in Markt Schwaben auf. Seine Lieder handeln von Wünschen und Träumen, aber auch von peinlichen Situationen, Fehlern oder Niederlagen. Tickets gibt's bei Schreibwaren Schiegl, bei Foto Daschner in Markt Schwaben und Poing, bei Königer Reisen in Landsham, bei der Reiselounge in Anzing, an allen Vorverkaufsstellen sowie zum Selbstausdrucken auf www.spevents.de. Konzertbeginn ist um 20 Uhr, Einlass von 19 Uhr an.