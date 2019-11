"A Hot Night in Markt Schwaben - Reloaded!", heißt es

am Samstag, 23. November, im Saal des Unterbräus beim Konzert der Bigband Markt Schwaben's Finest. Das Ensemble der Ebersberger Musikschule (mit Probenstandort in der Marktgemeinde) gibt es bereits seit dem Jahr 2010. Nun steht das zweite eigene Konzert an - und die Band will hier zeigen, was sie drauf hat. Das Publikum erwartet ein Programm in diversen Stilen von Swing über Latin und Funk bis zu Rocknummern, freilich alles arrangiert für Bigband. Wer sich vorab einen klanglichen Eindruck von der Truppe verschaffen will, kann gerne den YouTube-Kanal der Musikschule besuchen, dort sind einige hochwertige Musikvideos zu finden. Einfach "Markt Schwaben's Finest" eingeben. Konzertbeginn ist um 20 Uhr, der Eintritt frei.