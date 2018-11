27. November 2018, 21:56 Uhr Unkomplizierte Suche Schneller mobil

"Pendlerportal Ebersberg" erhält eine Auszeichnung

Fahrradschnellwege, "App"-Lösungen fürs Smartphone, effizientes Carsharing oder neue Konzepte für Park-and-Ride: Zum ersten Mal hat die Metropolregion München einen Mobilitätspreis für besondere Projekte im Sinne der nachhaltigen Mobilität verliehen. In der Kategorie "Quick-Win des Jahres" - also schnell umsetzbare Projekte - ging die Auszeichnung an das Ebersberger Pendlerportal (www.pendler-ebe.de) und seinen Initiator und Macher, Sepp Biesenberger aus Grafing-Bahnhof.

Das Portal bietet eine schnelle und unkomplizierte Such- und Anbiet-Funktion von Mitfahrgelegenheiten. Ob für Einzelfahrten oder regelmäßige Fahrten, ob innerhalb des Landkreises Ebersberg oder überregional spielt dabei keine Rolle.

Dem ist so, weil Biesenbergers Programm hinter einer intuitiv bedienbaren Benutzeroberfläche verschiedene Anbieter von Fahrgemeinschaften - zum Beispiel MVV, Blablacar und Carsharing-Anbieter - miteinander vernetzt. "Es handelt sich dabei um ein Meta-Suchportal und zwar inklusive Bahn und Bus sowie Facebook-Gruppen", erklärt der Grafinger Grünen-Stadtrat. Die Darstellung funktioniert sowohl zuhause auf dem PC, aber auch von unterwegs aus über das Smartphone.

Im Oktober 2014 in Betrieb gegangen, erfreue sich das Portal stetig steigender Nutzerzahlen, sagt Biesenberger. "Derzeit haben wir 1000 im Monat - das ist für eine lokale Seite ganz schön viel." Bei dem Portal handele sich um eine Privatinitiative ohne öffentliche Förderung. "Zum Geld verdienen ist das noch nichts", sagt er. "Aber darum geht es mir natürlich nicht - sondern ums Prinzip."

Die Entscheidung für die Gewinner aus den mehr als 300 eingereichten Projekten war am Montag auf der Mobilitätskonferenz der Metropolregion München in der Landeshauptstadt gefallen. Die Teilnehmer bewerteten die einzelnen Projekte per interaktiver Abstimmung.

Die Kategorie "Urbanizer" gewann mit "Emmy Green City" ein Münchner Elektroroller-Sharing. Preisträger der Kategorie "Grün unterwegs" ist das Verleihnetz "Movelo". Es entwickelte E-Bike-Sharing-Lösungen für Unternehmen und Institutionen. Als Gewinner der Kategorie "Mobil auf dem Land" ging die Firma "Roche Diagnostics" aus dem Votum. Sie entwickelte ein betriebliches Mobilitätskonzept, das beispielsweise die Förderung von ÖPNV-Fahrkarten beinhaltet, Busshuttles oder Werksfahrradkonzepte mit bis zu 800 Fahrrädern.