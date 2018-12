19. Dezember 2018, 21:52 Uhr Ungewöhnliche Mischung Saxofon und Orgel zum Jahresausklang

Das aktuelle Jahr ist nur noch wenige Tage alt. Zeit, es Revue passieren zu lassen und Kraft für das kommende zu sammeln, bietet die Reihe Bach & more an Silvester mit einem Konzert in ungewöhnlicher Besetzung: Matthias Gerstner, Kirchenmusiker und Organist, lädt zusammen mit Hermann Rid zu einem Konzert für Saxofon und Orgel ein. Es findet statt am Montag, 31. Dezember, in der evangelischen Christophoruskirche in Zorneding. Es erklingen Werke von Bach, Händel, Bozza und Monti. Wer sich für diesen besonderen Musikgenuss interessiert, kann Karten an folgenden Vorverkaufsstellen erhalten: bei Steffis Schreibwaren in Zorneding, beim Buchladen in Vaterstetten sowie bei der Papeterie Löntz und der AP-Buchhandlung in Baldham. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.