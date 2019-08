Das Auto war auf einem Parkplatz bei Schwaberwegen abgestellt. Die Ermittler gehen davon aus, dass es an dem Zusammenstoß beteiligt war, bei dem ein Rollerfahrer starb

Detailansicht öffnen Das mutmaßliche Fluchtfahrzeug war auf einem Parkplatz bei Schwaberwegen abgestellt. (Foto: Polizei)

Die Polizei hat am Montagnachmittag auf einem Parkplatz bei Schwaberwegen einen grauen Audi A6 sichergestellt, der höchstwahrscheinlich an einem tödlichen Unfall am Sonntagabend beteiligt war. Ein 35-jähriger Rollerfahrer aus dem Landkreis Ebersberg war auf der St 2081 zwischen Anzing und Frotzhofen nach einem Zusammenstoß mit einem Auto gestorben. Der Unfallverursacher flüchtete bislang unerkannt von der Unfallstelle.

Auf Grund von Zeugenhinweisen hat die Polizei den stark beschädigten Wagen gefunden, sie geht davon aus, dass es sich um das Fluchtfahrzeug handelt. An dem abgestellten Auto fehlte ein am Unfallort sichergestelltes Kennzeichen. Weitere Umstände werden derzeit abgeklärt, die Ermittlungen dauern an. Die Polizeiinspektion Poing hofft weiter auf sachdienliche Hinweise unter Telefon (08121) 99 17-0.