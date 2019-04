4. April 2019, 22:12 Uhr Unfallflucht in Poing Fußgänger angefahren

Ein Fußgänger ist am Dienstag gegen 16 Uhr in der Einfahrt zum Lidl-Supermarkt in der Gruber Straße in Poing von einem Autofahrer angefahren worden. Dabei erlitt der 24-Jährige leichte Verletzungen. Der Fahrer eines silbernen Kombi mit Ebersberger Kennzeichen kümmerte sich aber nicht um den Verletzten, er fuhr laut Polizei in Richtung Vauhaus davon. Daher hofft die Polizei Poing, Tel. (08121) 99 17-0, nun auf Hinweise von Zeugen.