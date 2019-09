Unfallflucht in Grafing

Heftig gerumpelt hat es am Montag gegen 15.45 Uhr, als ein 69-jähriger Autofahrer die Grießstraße Richtung Rosenheimer Straße befuhr: Ein anderes Fahrzeug, das aus der Schlossstraße kam, fuhr gegen das Heck des vorfahrtsberechtigten Wagns. Der Aufprall war nach Polizeiangaben so heftig, dass die Airbags des Autos des 69-Jährigen ausgelöst wurden. An dem Wagen entstand laut ersten Schätzungen ein Sachschaden von etwa 7000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nun hofft die Polizei Ebersberg, Telefon (08092) 72 68-0, auf Hinweise von Zeugen.