7. Juli 2019, 14:47 Uhr Oberpframmern 20-Jähriger kommt bei Verkehrsunfall ums Leben

In Oberpframmern kommt am Samstag jede Rettung zu spät. Der junge Mann aus München stirbt noch an der Unfallstelle.

Am frühen Samstagmorgen ist es in Oberpframmern zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 20-jähriger Mann aus München ums Leben kam. Wie die Polizei mitteilt, war der junge Mann gegen 5.38 Uhr mit seinem Auto von Niederpframmern kommend in Richtung Esterndorf unterwegs. In der lang gezogenen Linkskurve, kurz vor Esterndorf, kam er aufgrund bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.

Hier kollidierte er mit einer Baumgruppe. Durch den Zusammenstoß wurde sein Pkw stark deformiert und eingedrückt. Laut Polizei starb der 20-Jährige sofort am Unfallort. Der eingetroffene Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet oder verletzt. Die Ortsverbindungsstraße war in der Zeit der Unfallaufnahme zwischen 6 und 10 Uhr vollgesperrt. Hierbei unterstützten die Freiwilligen Feuerwehren Egmating und Oberpframmern mit etwa 30 Leuten.