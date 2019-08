In einem Hinterhof in Poing

Ein 67-Jähriger ist in der Nacht von Freitag auf Samstag nach einem Sturz vom Fahrrad gestorben. Der Unfall ereignete sich vermutlich in den frühen Morgenstunden in einem Hinterhof in der Waldstraße. Warum der Mann stürzte, ist nicht geklärt. Ein anderer Verkehrsteilnehmer war nach Einschätzung der Polizei an dem Unfall aber nicht beteiligt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München II wurde ein unfallanalytisches Gutachten erstellt und die Unfallstelle vermessen. Wer Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon (08121) 99 17-0 mit der Polizeiinspektion Poing in Verbindung zu setzen.