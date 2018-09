14. September 2018, 22:12 Uhr Unfall mit Lkw Beim Abbiegen Auto gerammt

Weil er beim Linksabbiegen zu weit nach rechts ausgeschert ist, hat am Donnerstagnachmittag ein Lkw auf der Geltinger Straße ein parallel fahrendes Auto gerammt und es dadurch zwischen der neu installierten Ampel und seinem Lkw eingeklemmt. Um den 53-jährigen Fahrer und seine 51-jährige Frau aus dem Fahrzeug zu befreien und den Verkehr zu regeln, rückten die Freiwilligen Feuerwehren aus Pliening und Markt Schwaben mit insgesamt 35 Helfern an. Weiterhin waren mehrere Rettungswagen und Notärzte aus dem gesamten Landkreis im Einsatz. Letztendlich ging der Unfall in Anbetracht der Umstände glimpflich aus, so das Urteil der Polizei. Lediglich der 53-jährige Fahrer wurde zur Sicherheit ins Krankenhaus Erding gebracht. Er erlitt durch den Unfall einen Schock. An dem neuwertigen Auto des Ehepaars entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 12 000 Euro. Der Schaden am Lkw beträgt 2000 Euro. Die Geltinger Straße war für etwa eine Stunde gesperrt. Den 41-jährigen Lkw-Fahrer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.