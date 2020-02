Mit kleinen Blessuren davongekommen ist ein sechsjähriger Bub am Samstagnachmittag bei einem Unfall in Poing. Eine Mutter war gegen 17 Uhr mit ihrem Lebensgefährten und zwei Kindern am Poinger City-Center in der Alten Gruber Straße unterwegs. Die kleine Familie wollte die Straße in Richtung City-Center 2 überqueren. Angeführt wurde das Quartett von dem vorauslaufenden sechsjährigen Sprössling, der sich schon mitten auf der Fahrbahn befand, als die Mutter noch am Straßenrand stand. Eine 26 Jahre alte Frau aus Mainburg erkannte den Buben zu spät und erfasste ihn mit ihrem Auto frontal. Der Junge wurde auf die Motorhaube geschleudert und fiel dann auf die Straße. Er wurde vorsorglich in das Klinikum Schwabing gebracht, konnte dieses aber noch am gleichen Abend verlassen. Laut Polizei erlitt er nur Schürfwunden und eine Beckenprellung. Das Auto wurde nicht beschädigt.

Auch wenn nun ein Strafverfahren gegen die Autofahrerin eingeleitet wurde, so ist dennoch von der Polizei auch der dringliche Rat an die Mutter gegangen, die Kinder zukünftig mit reflektierenden Kleidungsstücken oder Leibchen auszustatten. Der Junge war laut Polizei dunkel gekleidet und nur sehr schwer zu erkennen.