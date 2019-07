7. Juli 2019, 21:24 Uhr Unfall in Poing Rollerfahrer von Auto verletzt

In Poing ist es am Freitagnachmittag in der Gruber Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Rollerfahrer leichte Verletzungen davontrug. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Rollerfahrer auf der Gruber Straße vor dem Unfall mehrere Fahrzeuge überholte, die an einer Ampel hielten. Eine ebenfalls haltende Pkw-Fahrerin ließ zur selben Zeit aus einer Einfahrt ein Auto ausfahren. Der Fahrer des Wagens übersah den überholenden Roller, so dass beide Fahrzeuge zusammenstießen. Der Rollerfahrer stürzte auf die Fahrbahn und erlitt Schürfwunden. An den Fahrzeugen entstand jeweils ein geringer Schaden. Gegen den Autofahrer und gegen den Rollerfahrer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.