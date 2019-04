14. April 2019, 21:55 Uhr Unfall in Moosach Beim Abbiegen Leitplanke gerammt

Schräg in der Leitplanke hängen geblieben ist am Sonntagmorgen der Wagen einer 22-Jährigen aus dem Großraum München, die auf der Staatsstraße 2351 nach links Richtung Steinsee abbiegen wollte. Wie die Polizei mitteilt, geriet sie beim Abbiegemanöver zu weit nach rechts und in die dortige Leitplanke. Weder die Fahrerin, noch deren 19-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall verletzt, auch am Auto, das vom Abschleppdienst aus der Leitplanke geborgen wurde, entstand lediglich ein geringer Schaden im Bereich des Unterbodens. Die Reparatur wird etwa 500 Euro kosten. Dennoch wird der Unfall für die junge Frau Konsequenzen haben, denn bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass sie mehr als 0,5 Promille Alkohol im Blut hatte. Gegen sie wird wegen des Verdachtes eines Vergehens der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt, wie die Polizei mitteilt.