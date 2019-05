19. Mai 2019, 22:11 Uhr Unfall in Markt Schwaben Verursacherin sucht Geschädigten

Bei der Polizei Poing hat sich eine Frau gemeldet, die eigenen Angaben zufolge ein Auto in Markt Schwaben angefahren hat. Der Vorfall ereignete sich am Freitag um 9.15 Uhr im Wittelbacherweg, wie die 57-Jährige mitteilte. Dort habe sie bei der Turnhalle einen roten Audi im Bereich der linken hinteren Türe und des Kotflügels beschädigt. Die Frau hinterließ einen Zettel und verließ nach 30 Minuten Wartezeit den Unfallort. Da sich bislang niemand bei ihr meldete, wandte sie sich an die Polizei. Der Halter des Autos wird gebeten, sich mit der Verursacherin oder der Polizei Poing in Verbindung zu setzen. Die Polizei weist darauf hin, dass eine Wartezeit von 30 Minuten und ein Zettel am Auto nicht ausreichen, eine unverzügliche Meldung bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle ist erforderlich.