13. September 2018, 22:21 Uhr Unfall beim Ausscheren Mädchen bei Zusammenstoß verletzt

Beim Zusammenstoß eines Autos und eines Motorrads am Mittwoch ist eine 13-Jährige verletzt worden. Gegen 17.30 Uhr musste eine 43-jährige Autofahrerin aus München, die auf der B304 in nordwestlicher Richtung unterwegs war, wegen eines Staus halten. Sie beschloss, zu wenden und scherte mit ihrem Wagen in dem Augenblick nach links aus, als ein 40-jähriger Motorradfahrer aus dem südlichen Landkreis vorbei fahren wollte. Die Fahrzeuge stießen zusammen, die 13-jährige Tochter des Motorradfahrers, die als Sozia auf dem hinteren Sitz saß, erlitt eine Fleischwunde am Wadenbein und brach sich den kleinen Finger, der 40-Jährige zog sich eine starke Prellung am Fußgelenk zu. Der Sachschaden wird auf 3500 Euro geschätzt. Das Mädchen kam per Rettungswagen ins Krankenhaus.