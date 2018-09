4. September 2018, 22:03 Uhr Unfall auf der A94 Betrunken in die Straßenbegrenzung

Unter Alkoholeinfluss hat ein 22-Jähriger am Dienstag gegen 2 Uhr einen Unfall auf der A94 verursacht. Der Mann war in Richtung Passau unterwegs und kam laut Polizei auf Höhe der Anschlussstelle Markt Schwaben nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit dem Aufpralldämpfer. Der Mann wurde dabei leicht verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus Ebersberg gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Feuerwehren Parsdorf-Hergolding und Poing kümmerten sich um die Räumung der Unfallstelle, die Autobahn war für etwa 45 Minuten komplett gesperrt.