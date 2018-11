16. November 2018, 22:01 Uhr Unaufmerksame Autofahrerin Radfahrer bei Unfall verletzt

Verletzungen am Rücken hat ein 35-jähriger Radfahrer am Donnerstag kurz nach 18 Uhr bei einem Unfall in Anzing erlitten. Eine 19-Jährige aus Markt Schwaben hatte ihn offenbar übersehen, als sie auf der Münchener Straße nach links in die Högerstraße abbiegen wollte. Der Radler wollte hier die Kreuzung geradeaus überqueren. Der aus Vaterstetten stammende Radler wurde mit dem Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Die Autofahrerin erwartet nach Angaben der Poinger Polizei nun ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr.