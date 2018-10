21. Oktober 2018, 21:51 Uhr Umwelt Aktionstag zum Klimaschutz

Wie sich Klimaschutz erfolgreich umsetzen lässt, und zwar von allen, darum geht es am kommenden Wochenende in der Kreisstadt. Am Samstag, 27. Oktober, sind von 13 Uhr an in der Ebersberger Altstadtpassage, dem Alten Speicher und im Einkaufszentrum E-EinZ Erwachsene, Jugendliche und Kinder eingeladen, bei Mitmachaktionen zu lernen, wie sie ihren Alltag klimafreundlich(er) gestalten können. "Wir haben in Ebersberg zahlreiche Projekte und Engagierte, die den Klimaschutz hier in der Region vorantreiben", sagt Ebersbergs Bürgermeister Walter Brilmayer. Welche das sind, kann man bis 16 Uhr rund um den Alten Speicher und dem Platz der Ehrenamtlichen entdecken. Um 20.30 Uhr gibt es dann die Klima-Kino-Filmvorführung von "Guardians of the earth" im Sitzungssaal des Rathauses. Am kommenden Sonntag, 28.Oktober, von 19 Uhr an schließen Beteiligte und Besucher in einem Klimagottesdienst in der Kirche St. Sebastian den Aktionstag 2018 ab. Weitere Informationen gibt es online unter www.wir-koennen-klimaschutz.de/ebersberg