8. Januar 2019, 21:58 Uhr Umstrittenes Projekt Die drei Tage der Umgehungsgegner

Erörterungstermine in Parsdorf sind aber für die Öffentlichkeit tabu

Es ist ein Projekt, das nicht unumstritten ist - selbst Vaterstettens Bürgermeister Georg Reitsberger (FW) lehnt die Umfahrungen Weißenfeld und Parsdorf wegen des gewaltigen Flächenverbrauchs ab. Ende Januar nun bekommen die Gegner der Ortsumfahrungen die Gelegenheit, ihre Kritik noch einmal persönlich vorzubringen: Bei drei Erörterungsterminen im Festsaal der Alten Post in Parsdorf werden in im Zuge des Planfeststellungsverfahrens die Einwände diskutiert. Außenstehende dürfen allerdings nicht zuhören. Der Termin sei nicht öffentlich, dies schreibe das Bayerische Verwaltungsverfahrensgesetz so vor, erläutert Verena Gros, Sprecherin der Regierung von Oberbayern. Zu den Terminen am 28., 29. und 30. Januar sind laut Gros insgesamt 30 Personen eingeladen, die im Verfahren Einwendungen erhoben haben, beispielsweise, weil sie als Grundstückseigentümer auf der geplanten Trasse durch das Projekt persönlich betroffen sind. Naturschutzverbände, Behörden und andere Träger öffentlicher Belange können ebenfalls teilnehmen, sie werden aber nur über die öffentliche Bekanntmachung informiert, die auch auf der Homepage der Gemeinde Vaterstetten zu finden ist.

Zu Verzögerungen könnte es dann kommen, falls neue Einwendungen vorgebracht werden, die im bisherigen Verfahren nicht gewürdigt worden sind. Man hoffe allerdings nicht, dass das der Fall sei, sagt Georg Kast, Wirtschaftsförderer im Vaterstettener Rathaus. Denn die Gemeinde habe ein großes Interesse daran, dass der Planfeststellungsbeschluss in diesem Jahr fällt und die Bauarbeiten an der neuen Umfahrung beginnen können. Schließlich muss zumindest der nördliche Teil der Umfahrung bis zum 31. Dezember 2023 für den Verkehr freigegeben sein - anderenfalls verliert die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 4,5 Millionen Euro, den der Investor des Parsdorfer Gewerbegebiets zur Umfahrung beiträgt.