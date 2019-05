8. Mai 2019, 22:24 Uhr Umleitungen nötig Straßen werden ausgebessert

Das Staatliche Bauamt Rosenheim saniert bis voraussichtlich Ende Juni die Fahrbahnen mehrerer Bundes-, Staats- und Kreisstraßen im gesamten Landkreisgebiet. Der Großteil der Arbeiten kann laut einer Pressemitteilung unter halbseitiger Sperrung der jeweils betroffenen Straßenabschnitte ausgeführt werden. Der Verkehr wird dann einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Bei einigen der Maßnahmen sind allerdings kurzzeitig Vollsperrungen und Umleitungen nötig. Das betrifft die Staatsstraße 2079 bei Glonn, also die Rotter Straße zwischen der Zinneberger Straße und der EBE 15. Die Arbeiten sind hier laut Straßenbauamt vom 13. Mai an eingeplant, eine Umleitung wird über Westerndorf und Herrmannsdorf eingerichtet. Eine Woche später ist die EBE 10 bei Kronau an der Reihe, hier wird über Angelsbruck umgeleitet. Ebenfalls vom 20. Mai an wird die EBE 20 bei Frauenneuharting zwischen Kirchplatz und Leitenweg saniert, eine Umleitung wird über Jakobneuharting und Haging eingerichtet.

Der Anliegerverkehr im Baubereich sowie der öffentliche Personennahverkehr sind von den Umleitungen nicht betroffen, wie das Straßenbauamt mitteilt. Weil die Arbeiten stark witterungsabhängig seien, könne es zu Verschiebungen der geplanten Bauzeiten kommen.