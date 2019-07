25. Juli 2019, 21:47 Uhr Umjubelte Premiere Romanze trifft Action

Das Freilichttheater des Trachtenvereins in Ebersberg begeistert mit einer durchweg unterhaltsamen Inszenierung der "Doktabäurin"

Von Sabina Zollner

Es ist ein ganz besonderer Sommerabend beim Freilichttheater der Ebrachtaler: Am Waldhang rund um das Vereinsheim verfolgen Jäger und Gendarm Verbrecher, der Hof wird zum Schauplatz eines Dorfaufstands und ein kleines Jägerhäuschen zur Bühne für eine große Liebesgeschichte. Mit dem Volksstück "D' Doktabäurin" lässt die Theatergruppe des Ebersberger Trachtenvereins sein Publikum in ein Bayern eintauchen, in dem noch wild geraubt wurde und Familienzugehörigkeit über Ehen entschied.

Der Konflikt der Familie vom Haberl-Hof entlädt sich bereits in der ersten Szene: Einer der Brüder, Simma, fährt seine Schwester Amalie zornig an: "Tua nur du allweil umsonst kuriern, du Rindviech, du saudumms!" Erst als die Mutter die Stube betritt, kehrt Ruhe ein. "Du und der Girgl, ihr bringt mich noch ins Grab", klagt sie. Die beiden Brüder sind allseits gefürchtet - sie rauben und stehlen, was das Zeug hält, und schrecken nicht einmal vor Mord zurück. Vor allem ihre Schwester Amalie leidet sehr unter dem schlechten Ruf der Familie. Im Gegensatz zu ihren Brüdern versucht sie, ihren Lebensunterhalt anständig zu verdienen. Als Doktabäurin macht sie sich einen Namen, denn sie schafft es mit ihren Heilkräutern und Salben, fast alle Krankheiten und Wunden zu heilen.

Äußerst stimmungsvoll und dynamisch ist die Naturkulisse am Waldrand rund um das Vereinsheim der Ebersberger Trachtler. (Foto: Christian Endt)

Die Inszenierung meistert vor allem eins: Es wird nie langweilig, obwohl die Vorstellung fast drei Stunden dauert. Mit spannenden Dialogen, einem Wechselspiel aus Romanze und Action, schaffen es die Regisseurinnen Doris Lang und Hildegard Brummer, stets die Spannung zu halten. Ein Übriges tun die dynamische Bühne am Waldrand, die Spiellust und das Tempo der Schauspieler. Aber auch ein Mord und eine "Kampfansage" vor der Pause halten das Publikum bei der Stange. Selbst während des Umbaus zwischen den Akten bleibt es dank der Musik der Saunaboarischn unterhaltsam.

Besonders überzeugend ist die Liebesgeschichte zwischen dem Jäger Anderl und Amalie, gespielt von Marcus Müller und Susanne Steinherr: Die beiden gehören zu verfeindeten Familien, ihre Liebe scheint keine Zukunft zu haben. "Anderl, bist du eigentlich verrückt? In ihren Adern rinnt das gleiche Verbrecherblut", warnt Stationskommandant Zwerchl den Jäger vor seiner Liebschaft. Auch seine Mutter kann ihm diese nicht austreiben: "Du bist ihr verfallen, und des, Bua, wird mal dein Untergang sein", prophezeit sie. Doch Anderl bekommt Amalie nicht aus dem Kopf.

Hier kann nach Herzenslust geliebt, gestritten und gemordet werden. (Foto: Christian Endt)

Eine glänzende Performance liefern auch die beiden Haberlbrüder. Gemeinsam mit ihrem gefürchteten Komplizen, dem Spreißltoni, der gerade aus dem Zuchthaus entflohen ist, machen sie das Umland unsicher. Die Skrupellosigkeit der Räuber zeigt sich im zweiten Akt, als sie einer unschuldigen Müllerin, gespielt von Antonie Wisneth, ihr gesamtes Hab und Gut stehlen - verkleidet als Bettelmönche. Für viele Lacher sorgt dabei die Naivität der Müllerin, die im Glauben, es mit Geistlichen zu tun zu haben, den Verbrechern mit höchstem Respekt gegenübertritt. Als sie von der Messe auf ihren Hof zurückkehrt, ist es bereits zu spät. Es folgt ein eindrucksvoll verzweifelter Anfall, für den Antonie Wisneth viel Applaus erntet.

Auch die Figur der Amalie, die auf der historischen Person der Amalie Nonnenmacher basiert, überzeugt in ihrer Eigensinnigkeit. So ist zwar auch sie verliebt, sieht in der Beziehung zum Jäger jedoch keine Zukunft. Ihr ist der Erfolg als Wunderheilerin wichtiger als die Liebe: "I wui hoch hinaus, so weit, dass, wenn i amoi wieda kimm, die Leut den Hut zieh'n."

Einer der Räuber aus dem Stück verkleidet als Bettelmönch. (Foto: Christian Endt)

In der zweiten Hälfte des Stücks geht es dann richtig zur Sache: Der Dorfgemeinschaft reicht es mit den Haberlbrüdern, es kommt zu der wohl beeindruckendsten Szene des Abends: Laut brüllend stürmen um die zwanzig Menschen in den Hof. Wütend grölen sie mit Mistgabeln und Fa-ckeln in den Händen dem Jäger entgegen. Dieser ruft zum Kampf auf: "Es wird um Blut und Leben gehen!" Währenddessen schleichen die Haberlbrüder am Hang entlang. Es kommt zum Gefecht - bevor die gesamte Bühne in Dunkelheit versinkt.

Der letzten Akt spielt drei Jahre später, er zeigt eine Begegnung des ehemaligen Liebespaars. Das Dorf konnte die Bande erfolgreich bewältigen, es ist Ruhe und Frieden eingekehrt. Da kommt eine bekannte Wunderdoktorin aus Bad Maierbrunn zu Besuch, um den Graf zu heilen: Es ist niemand anderes als die alte Liebe des Jägers, Amalie. Reich ist sie geworden, doch glücklich ist sie nicht...

Das Publikum scheint das fehlende Happy End nicht zu stören: Unter langem Applaus verlässt die Theatergruppe am Ende dieses Sommerabends die Freilichtbühne.